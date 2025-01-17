Есть основания полагать, что попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать беспилотниками компрессорную станцию (КС) «Русская» в краснодарском селе Гай-Кодзор была предпринята по указанию США и Великобритании, заинтересованных в подсаживании Евросоюза на дорогой сжиженный природный газ, заявил 16 января постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН по Украине. Дипломат также напомнил, что указанные страны препятствуют запуску объективного международного расследования теракта на «Северных потоках». Обсуждением этого и других заявлений постпреда РФ при ООН ознаменован новый, 1058-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Чтобы сорвать подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток» в европейские страны, ВСУ 11 января направили девять беспилотников в краснодарское село Гай-Кодзор, где располагается компрессорная станция (КС) «Русская». В ходе отражения атаки незначительные повреждения получили здание и оборудование газоизмерительной станции, но сбоев в работе не допущено. В ответ 15 января ВС РФ поразили в том числе наземную инфраструктуру крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрые Львовской области.

Также в ходе заседания Совбеза ООН Василий Небензя подчеркнул, что украинцы всё более явно демонстрируют нежелание воевать за коррумпированную клику Зеленского и геополитические интересы Запада.

«По данным командования Сухопутных войск ВСУ в розыске за уклонение от мобилизации сейчас находятся более полумиллиона человек», — подчеркнул постпред.

По словам российского дипломата, киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане.

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