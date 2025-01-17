Самара, 17 января, 2025, 07:17 — ИА Регнум. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела по заявлению губернатора Вячеслава Федорищева.

Владимир Астапкович/РИА Новости

По данным ведомства, проверка была проведена по факту заявления Федорищева о коррупции в судейском корпусе футбола, в результате чего было принято процессуальное решение.

В ходе проверки были установлены факты, указывающие на возможное мошенничество.

Подробности расследования не разглашаются в интересах следствия.

Как сообщало ИА Регнум, футбольный клуб «Крылья Советов» не может выплатить долг в 1 млрд рублей уже десять лет, заявил 19 декабря Вячеслав Федорищев. Долг пролонгируется искусственно и без учёта инфляции.

26 ноября губернатор Самарской области заявил о коррупции в российском футболе. По его информации, клуб «Крылья Советов» задолжал около 36 млн рублей вероятным преступникам, которые работают в судейском спортивном корпусе. Федорищев отметил, что система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

Российский футбольный союз выразил готовность содействовать расследованию.

Губернатор уточнил, что в схемах подкупа судей, о которых он рассказал ранее, участвовали около десяти российских клубов, а объём взяток составил 500 млн рублей.