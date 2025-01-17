Луганск, 17 января, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования дистанционно минируют местность около Волчанска. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

В беседе с ТАСС он пояснил, что ВСУ наносят удары из РСЗО с направления населённого пункта Рубежное Харьковской области по районам вблизи города Волчанска, а также около сёл Старица и Волчанские Хутора.

«В ходе доразведки было установлено, что с помощью кассетных боеприпасов украинские боевики проводят дистанционное минирование местности», — заявил Марочко.

Такое минирование угрожает не только мирному населению, но и несёт риски для самих военных ВСУ, которые в данном случае лишаются безопасных путей отступления, пояснил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, командование ВСУ минирует мосты, перекрывая пути отступления своим бойцам, признался попавший в плен украинский мобилизованный, младший лейтенант Павел Салий. По его словам, он вместе с товарищем попытался самостоятельно эвакуироваться по дороге через мост на Успеновку, но сооружение оказалось заминировано своими же. Тогда Салий и сослуживец решили вернуться обратно и сдаться в плен российским военным.

Украинские формирования несут значительные потери из-за собственных некачественных боеприпасов и самодельных взрывных устройств. Также им из-за этого отрывает руки и обжигает лица, заявила 11 января глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская.