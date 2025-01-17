Тель-Авив, Израиль, 17 января, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара подписали в Дохе соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Об этом 17 января сообщила газета The Jerusalem Post (JP) со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

U. S. Department of State Биньямин Нетаньяху

«Нетаньяху был проинформирован о соглашении и дал указание созвать кабинет министров по вопросам политики и безопасности, а затем провести заседание правительства для утверждения плана», — отметили авторы статьи.

По данным издания, голосование пленума правительства ожидается по этому законопроекту в субботу, 18 января. Таким образом, это отложит освобождение первых трёх заложников до 20 января, а не 19 января, как планировалось изначально.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил готовность организации оказать поддержку в реализации соглашения между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа. Он призвал стороны выполнять свои обязательства и обеспечить полное осуществление соглашения.