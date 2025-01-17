Вашингтон, 17 января, 2025, 06:36 — ИА Регнум. Заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх, выступая 16 января в Атлантическом совете (признан нежелательной в РФ организацией), раскритиковал ограничения России на экспорт обогащённого урана.

Archives.gov Добыча урана

«Россия в ноябре 2024 года ограничила экспорт обогащённого урана, создав риск нарушений в ядерной энергетике у нас и наших союзников», — цитирует американского чиновника ТАСС.

Отмечается, что Россия — главный иностранный поставщик урана в США.

Как сообщало ИА Регнум, США в мае приобрели у России обогащённый уран на 209,5 млн долларов — максимум с марта 2023 года, следует из расчётов по данным статбюро США.

В целом США приобрели обогащённый уран на максимальную за всё время сумму — 987 млн долларов, впервые с июля 2015 года покупки были у всех основных поставщиков.

В апреле президент США Джо Байден в ходе выступления в Вашингтоне с агитационной речью заявил о намерении страны выйти из-под зависимости от российского ядерного топлива, обеспечивающего около четверти всего объёма потребностей более 90 коммерческих реакторов.

В «Росатоме» заявили, что принятый законопроект о запрете на импорт урана из России носит деструктивный характер для глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, а также имеет выраженный политический подтекст.