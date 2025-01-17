Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 20 шайб
Овечкин забил в матче с «Оттавой», сократив отставание от Гретцки до 20 шайб
Вашингтон, 17 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором единственного гола в ходе матча с командой «Оттава Сенаторз». Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 20 шайб.
Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. Точный бросок Александра Овечкина принёс победу «Вашингтону» в овертайме.
На счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 874 шайбы, у Гретцки — 894.
Как сообщало ИА Регнум, 2 января Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место в рейтинге занял канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.
Также Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.