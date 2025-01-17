Вашингтон, 17 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором единственного гола в ходе матча с командой «Оттава Сенаторз». Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки сократилось до 20 шайб.

Цитата из видео «Every Alex Ovechkin goal from the Ovi Spot (so far)» пользователя NHLUniverse. youtube.com Александр Овечкин

Основное время встречи завершилось со счётом 0:0. Точный бросок Александра Овечкина принёс победу «Вашингтону» в овертайме.

На счету Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 874 шайбы, у Гретцки — 894.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января Овечкин занял второе место в списке лучших хоккеистов XXI века по версии канадского сайта Sportsnet. Первое место в рейтинге занял канадский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

Также Овечкин стал единственным действующим игроком НХЛ, кто сумел забить 100 и более голов в декабре. Всего в последнем месяце 2024 года российский спортсмен забросил 130 шайб. За всю историю НХЛ Овечкин по этому показателю занимает пятое место.