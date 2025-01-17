Минусинский район, Красноярский край, 17 января, 2025, 06:07 — ИА Регнум. В санатории «Сосновый бор» на озере Тагарское в Красноярском крае уже шесть человек попали в больницу в состоянии средней тяжести после завтрака в местной столовой. Об этом ТАСС сообщили следователи.

Иван Шилов ИА Регнум Медицина, больница, лекарства

Всего на утро 17 января за медицинской помощью обратились 33 человека, шесть из них госпитализировали.

В ходе следствия выяснилось, что все пострадавшие ели омлет на завтрак, позже у них возникла тошнота, головокружение, повысилась температура.

Прокуратура региона организовала проверку.

Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по факту отравления.

По предварительным данным, причина плохого самочувствия отдыхающих — острая кишечная инфекция.

Как сообщало ИА Регнум, в Минусинском районе Красноярского края в санатории «Сосновый бор» с признаками пищевого отравления к медикам обратились более 30 отдыхающих. Возбуждено уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания среди пожилых граждан в санатории.

12 октября на Камчатке следователи возбудили уголовное дело по факту госпитализации 11 школьников из города Елизово с острой кишечной инфекцией. Ещё несколько детей обратились за амбулаторным лечением. В СК уточнили, что в числе госпитализированных ученики одной из школ. В столовой отобраны образцы пищи, микробиологические смывы в пищеблоке.

5 октября в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, 25 из них были госпитализированы.

В Вольске в тот же день четыре ребёнка попали в больницу с подозрением на отравление неустановленным веществом.