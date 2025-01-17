Вашингтон, 17 января, 2025, 05:56 — ИА Регнум. Украинцы не готовы воевать за узурпировавшего власть главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 16 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

«Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего её в концлагерь», — отметил дипломат на заседании Совбеза по Украине.

По словам Небензи, чем раньше это осознают на Западе, тем лучше это будет в том числе для украинцев.

Как сообщало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истёк ещё в мае 2024 года. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

Единственной легитимной властью на Украине остаются, вероятно, парламент и спикер Верховной рады, так как конституция страны предусматривает в период военного положения продление полномочий Рады, но не полномочий главы государства, отмечал президент России Владимир Путин.

Проигнорировав выборы, власть на Украине утратила свою легитимность и право отдавать приказы Вооружённым силам Украины, заявил российский президент. Путин добавил, что главари нынешнего киевского режима фактически представляют собой узурпаторов.