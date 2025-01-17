Вашингтон, 17 января, 2025, 05:39 — ИА Регнум. Владелец компании SpaceX миллиардер Илон Маск предположил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода или топлива в полости над брандмауэром корабельного двигателя», — написал Маск в соцсети Х.

Руководитель компании при этом заверил, что переноса восьмого тестового запуска Starship из-за аварии не предполагается.

Специалисты усиленно работают над двойной проверкой на наличие утечек, они добавят систему пожаротушения и могут увеличить площадь вентиляционного отверстия, уточнил Илон Маск.

Как сообщало ИА Регнум, во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy состоялся в Техасе в 01:37 мск.

Выяснилось, что во время выведения корабля на орбиту произошёл «быстрый внеплановый демонтаж». В компании добавили, что проанализируют данные, полученные в ходе испытаний.

Количество запусков Starship планируется увеличить до нескольких сотен в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление сделала 15 ноября президент SpaceX Гвинн Шотвелл.