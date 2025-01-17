Вашингтон, 17 января, 2025, 05:35 — ИА Регнум. Три чемпионских перстня за победы в Кубке Стэнли нападающего американского хоккейного клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина нашли в его доме. Об этом сообщила пресс-служба полиции округа Аллегейни (штат Пенсильвания).

Michael Miller Евгений Малкин

«Полиция округа выяснила, что чемпионские перстни Малкина были найдены в его доме. Расследование инцидента с ограблением продолжается, и мы все ещё просим тех, кто владеет информацией, связаться с нами», — уточнили правоохранители в соцсети Х.

В свою очередь, российский хоккеист поблагодарил за помощь полицейских, а также товарищей по команде.

Как сообщало ИА Регнум, 11 января дом Малкина подвергся ограблению со взломом, пока хоккеист участвовал в игре с «Оттава Сенаторз» в НХЛ. Неизвестные выбили заднюю дверь в доме нападающего, отключили сигнализацию и камеры и вскрыли сейф. Было заявлено, что у Малкина пропали чемпионские перстни, полученные за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.