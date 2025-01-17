Вашингтон, 17 января, 2025, 05:20 — ИА Регнум. Во время седьмого тестового запуска был потерян космический корабль Starship. Об этом сообщила сотрудник компании SpaceX.

Twitter@SpaceX SpaceX Starship

Запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy состоялся в Техасе в 01:37 мск.

«Мы можем подтвердить, что корабль действительно был потерян», — заявила представитель компании, которая вела трансляцию запуска.

Позже специалисты SpaceX в соцсети Х пояснили, что во время выведения корабля на орбиту произошёл «быстрый внеплановый демонтаж». В компании добавили, что проанализируют данные, полученные в ходе испытаний.

Как сообщало ИА Регнум, количество запусков Starship планируется увеличить до нескольких сотен в период президентства избранного главы Белого дома Дональда Трампа. Такое заявление сделала 15 ноября президент SpaceX Гвинн Шотвелл.

19 октября Дональд Трамп рассказал, что был очень впечатлён, когда компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. По его словам, никто не способен сегодня повторить подобное, а SpaceX опережает мировую космическую отрасль на десять лет.