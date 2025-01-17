Нуук, Дания, 17 января, 2025, 05:10 — ИА Регнум. Жители Гренландии не хотят вхождения острова в состав США. Об этом 16 января написала в статье для The Washington Post (WP) министр бизнеса, торговли, минеральных ресурсов, юстиции и гендерного равенства Гренландии Наая Натаниэльсен.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп и Гренландия

«Мы не хотим быть частью Соединённых Штатов. Мы не датчане и не американцы. Но мы видим широкие возможности для заключения сделки, которая могла бы принести пользу обеим нашим странам», — уверена Натаниэльсен.

По словам министра, Гренландия имеет большой потенциал для развития экономики и геологических ресурсов, а также открыта к тесному деловому сотрудничеству с США.

Как сообщало ИА Регнум, республиканцы в конгрессе США, по данным агентства Reuters, подготовили законопроект, позволяющий избранному президенту Дональду Трампу после инаугурации начать переговоры о покупке Гренландии. Документ поддержали уже десять законодателей. Согласно законопроекту, Трамп в случае достижения договорённостей с Данией должен будет в течение пяти дней передать соответствующим комитетам конгресса «соглашение, а также все сопутствующие материалы и дополнения».

Жители Гренландии не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять будущее острова, подчеркнул премьер-министр Гренландии Муте Эгеде.

Трамп 7 января заявил, что Гренландии следует войти в состав США якобы для защиты «свободного мира». Его советник по национальной безопасности Майк Уолтц отметил, что в отношении Гренландии возможны различные варианты действий, в том числе силовой.