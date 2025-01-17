Хабаровск, 17 января, 2025, 04:47 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жительницу Хабаровска, которая собирала информацию для Главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины. В УФСБ России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Установлено, что хабаровчанка по собственному желанию собирала данные по сотрудникам правоохранительных органов, объектам гражданской и военной инфраструктуры Хабаровского края.

«Пресечена противоправная деятельность жительницы Хабаровска, которая инициативно через иностранный мессенджер установила отношения сотрудничества на конфиденциальной основе с представителями ГУР МО Украины с целью оказания им помощи в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — пояснили в ФСБ.

Женщина задержана, её заключили под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября ФСБ задержала подростка, который, по версии силовиков, планировал поджечь релейные шкафы на железнодорожных путях в Кировской области. Диверсия могла повлечь техногенную катастрофу в виде столкновения или схода следовавших на данном участке поездов. Подозреваемый заявил, что кураторы с Украины обещали заплатить ему за выполненное задание 25 тыс. рублей.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Донецкой Народной Республике жительницу Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму. Задержанная неоднократно в социальных сетях призывала к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.