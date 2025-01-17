Одесса, Украина, 17 января, 2025, 04:45 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар в направлении паромной переправы в городе Килия Одесской области Украины. Об этом сообщил 17 января координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Наёмники на Украине

По данным сопротивления, прилёт пришёлся по переправлявшейся военной технике и румынским военным. Румыния выслала спасательные катера и два вертолёта, добавил подпольщик. Предварительно, у наёмников большие потери.

Также взрывы раздались в Измаиле. Сопротивление считает, что они прогремели в пригороде, в направлении баз отдыха, где расположились иностранные военные.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 16 января взрыв прогремел в Киеве. Ранее в столице Украины объявили воздушную тревогу. По информации издания «Главком», взрывы также произошли в Киевской области, сработали системы противовоздушной обороны.

Вооружённые силы России поразили военные аэродромы, цеха производства, места сборки и хранения беспилотников Вооружённых сил Украины, проинформировал 16 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. В ведомстве уточнили, что работа велась оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.