Москва, 17 января, 2025, 04:30 — ИА Регнум. Сенатор от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал сообщение избранного президента США Дональда Трампа о потенциальных спецпосланниках в Голливуде — трёх популярных, авторитетных актёрах. Политик считает, что Трампа ждёт серьёзная борьба за киноиндустрию Америки.

Thomas Wolf Голливуд

«Решение Трампа поставит на уши весь Голливуд, привыкший к эксцессам и безнаказанности. Ни один из трёх представителей Трампа не входит в печально знаменитые списки рэпера Пи Дидди и не участвовал в его увеселениях. Все трое — прочные консерваторы», — написал в Telegram-канале Пушков.

Сенатор напомнил, что Голливуд — одна из основных площадок формирования ценностей современной Америки. И, по мнению Пушкова, Дональд Трамп это хорошо понимает.

«Борьба за душу Америки — это выражение самого Трампа — предстоит нешуточная», — заключил Алексей Пушков.

Политик добавил, что Голливуд с его системой ценностей будет в оппозиции Трампу.

Как сообщало ИА Регнум, в надежде сделать американское кино снова великим Дональд Трамп анонсировал назначение актёров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне своими спецпосланниками в Голливуде.

Актёры, по словам Трампа, станут его «глазами и ушами» в центре кинопроизводства. По мнению избранного президента США, при нём вновь настанет золотой век Голливуда.

В ноябре 2024 года сторонник Трампа Илон Маск утверждал, что актёры Голливуда постоянно сталкиваются с политическим давлением при поддержке одного из кандидатов на выборах президента США. При этом давление осуществляется не за счёт прямых угроз, а, напротив, в доброжелательной форме, однако, по мнению бизнесмена, в угрозах нет необходимости, ведь «актёры всё прекрасно понимают».