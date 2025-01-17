Киев, 17 января, 2025, 04:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский может предпринять попытки испортить репутацию избранного президента США Дональда Трампа как миротворца. К такому выводу пришёл депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Увеличение количества атак дальнобойным оружием я ожидаю после инаугурации Трампа. Усилив атаки, Зеленский будет создавать очередные препятствия для мирных переговоров… Возрастание атак также будет бить и по репутации самого Трампа как миротворца, что выгодно спонсорам и партнёрам Зеленского из клана Байдена — Блинкена», — пояснил Дубинский в Telegram-канале.

По мнению депутата, новая администрация Белого дома в ответ на действия Киева может лишить ВСУ передачи развединформации и отключит системы Starlink. Это в конечном итоге приведёт к обвалу фронта и ещё большим территориальным потерям.

Как сообщало ИА Регнум, киевские власти способны совершить новые террористические провокации, диверсии в преддверии инаугурации Дональда Трампа, который не раз заявлял об урегулировании конфликта на Украине. Любой вариант прекращения кровопролития для Владимира Зеленского политически смертелен, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат обратил внимание на то, что последние дни правления Джо Байдена «очень напряжённые». Зеленский и его окружение не скрывают «крайнюю нервозность».

России не стоит питать иллюзий по поводу российско-американских отношений после инаугурации Дональда Трампа, заявил бывший посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, Россия должна сама добиваться своего процветания и опираться только на собственные силы. К стране будут относиться уважительно, когда она будет сильной, добавил он.