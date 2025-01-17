Минусинский район, Красноярский край, 17 января, 2025, 03:52 — ИА Регнум. В Минусинском районе Красноярского края в санатории «Сосновый бор» с признаками пищевого отравления к медикам обратились более 30 отдыхающих. Подробности ЧП сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Дарья Драй ИА REGNUM Столовая

Возбуждено уголовное дело в связи с распространением инфекционного заболевания среди пожилых граждан в санатории.

В ходе следствия установлено, что 16 января отдыхающие в «Сосновом бору» после завтрака в столовой пожаловались на резкое ухудшение состояния здоровья. У пенсионеров наблюдались признаки кишечной инфекции. За медицинской помощью обратились 32 человека, из них пять госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Всего в санатории отдыхает более 100 человек.

Следователи проводят осмотр пищеблока санатория, устанавливаются причины возникновения заболевания.

Как сообщало ИА Регнум, в оренбургской школе №69 с 11 по 12 января зафиксированы случаи заболевания норовирусом II типа. Проводится дезинфекция.

8 декабря следствие возбудило уголовное дело по факту отравления 39 детей, приехавших на соревнования по конькобежному спорту. Тогда спортсмены из Свердловской области 7 декабря приехали на международные соревнования, которые проходили в Тарко-Сале. После выступления дети пожаловались на тошноту и рвоту, некоторых доставили в больницу.

15 ноября прокуратура Чувашии сообщила о массовом отравлении учеников школы №4 в Новочебоксарске. В пресс-службе министерства здравоохранения республики заявили, что 202 ребёнка и девять взрослых пострадали после употребления плова из школьной столовой.