Москва, 17 января, 2025, 03:47 — ИА Регнум. В России продолжили эксперимент с льготной ипотекой под 12% для государственных служащих, запущенный в 2024 году. Это следует из постановления правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

Программа льготной ипотеки для чиновников будет действовать до 1 февраля 2027 года. По окончании результаты эксперимента проанализируют, чтобы определить целесообразность продолжать предоставлять льготные условия для госслужащих на постоянной основе или в виде субсидий.

Ипотека для госслужащих отличается от других льготных программ механизмом компенсации средств и суммой, субсидируемой за счёт бюджета. Для чиновников предусмотрена частичная компенсация процентной ставки по ипотеке за счёт бюджетных средств. Кроме того, отличается порядок осуществления компенсации и доля ставки, которую необходимо оплачивать заёмщикам, больше, чем для всех других видов льготных ипотечных программ.

Программой могут воспользоваться сотрудники Минфина, Минтруда, Минстроя, Федеральной налоговой службы и территориальных органов Федерального казначейства. На другие ведомства эксперимент не распространяется. Возраст заёмщика не должен превышать 35 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 9 января президент России Владимир Путин попросил вице-премьера Марата Хуснуллина как можно быстрее представить предложения по ипотечным мерам для поддержки граждан и застройщиков на фоне высокой ключевой ставки. Хуснуллин упомянул, что выдача ипотеки в последнее время значительно сократилась.

В декабре 2024 года Путин заявил о рекорде по строительству жилья благодаря льготной ипотеке. Сотни тысяч семей улучшили свои жилищные условия, отметил глава государства.

Семейная ипотека под 6% должна быть сохранена «без всяких изъятий», подчеркнул Владимир Путин. Также российский президент призвал распространить такой вид ипотеки на вторичный рынок.