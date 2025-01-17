Вашингтон, 17 января, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Пока ещё действующий президент США Джо Байден запутался в своей речи, когда рассказывал военным о телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным. Он произнёс набор слов и бессвязных выражений, так и не сформулировав критику в адрес президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден 16 января выступал на военной базе министерства обороны США. В числе прочего президент говорил о поддержке Украины и вдруг «вспомнил» о Владимире Путине.

«Я говорил с ним по телефону. Я говорил… он говорил… он хотел, чтобы мы были Финляндией Европы. Я указал ему в то время, что… в самом деле… вы не только получите Финляндию в Европе, но получите финляндизацию… из Европы. Вы увидите, как Европа присоединяется к НАТО, вступление Финляндии в НАТО, вступление Швеции в НАТО», — сказал Джо Байден американским военным.

Глава Белого дома не смог сказать, когда состоялся такой разговор с российским президентом.

Как сообщало ИА Регнум, Джо Байден является самым возрастным президентом в истории США. Он регулярно попадает в неприятные казусы и курьёзные ситуации. Недавно ему потребовалась помощь, чтобы установить цветочную композицию на подставке во время церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в День ветеранов на национальном кладбище. Он отступил от венка и на мгновение заколебался, прежде чем осенить себя крестным знамением. Потом он попятился, повернулся и сделал несколько шагов в сторону от венка.

Байден здоровался с невидимыми людьми, падал на трапе самолёта и во время публичных выступлений, терял ориентацию в разных местах, путался и продолжает путаться в словах и названиях, а также рассказывает о беседах с политиками, которые на тот момент уже ушли из жизни.

7 марта Байден во время выступления в конгрессе с ежегодным посланием признал, что некоторые считают его возраст слишком преклонным для нахождения на занимаемом посту. По его словам, для США проблемой является не возраст политиков, а то, устарели ли их идеи.

Американские пользователи социальной сети X раскритиковали Джо Байдена за его слова об американских ценностях.