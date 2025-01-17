Вашингтон, 17 января, 2025, 03:09 — ИА Регнум. Дочь бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова Наталью исключили из перечня санкций минфина США. Об этом сообщили в Управлении по контролю над иностранными активами американского минфина.

Defense.gov Анатолий Сердюков

Согласно официальному заявлению Управления по контролю за иностранными активами, из списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц удалили Наталью Анатольевну Сердюкову, связанную с Анатолием Эдуардовичем Сердюковым.

Экс-министр обороны России попал под санкции США в 2022 году. В перечень также были включены некоторые члены его семьи.

Сердюков возглавлял Минобороны РФ в 2007–2012 годах.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2024 года минфин США частично вывел из-под санкций российский Газпромбанк. Временное исключение из санкционного режима относится к проектам, которые были запущены до включения банка в санкционный список 21 ноября 2024 года. Речь идёт о транзакциях, связанных с добычей или обогащением урана, производством топлива для АЭС.