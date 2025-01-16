Варшава, 17 января, 2025, 02:40 — ИА Регнум. Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует быть осторожнее в словах в адрес кандидата на пост главы Польши Кароля Навроцкого. Об этом заявил действующий польский президент Анджей Дуда.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Анджей Дуда

«Я не знаю, почему Зеленский решил высказаться о кандидате в президенты республики. В таких вопросах нужно проявлять сдержанность и быть более осторожным. Сложно сказать, чем это было мотивировано», — сказал Дуда в интервью телеканалу wPolsce24.

Так Дуда прокомментировал слова главы киевского режима о том, что Навроцкому нужно «начать тренироваться, чтобы защищать страну самому с оружием в руках». Также следует вести спокойно переговоры об эксгумации жертв Волынской резни, призвал президент Польши.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января Зеленский в беседе с местными изданиями посоветовал Каролю Навроцкому, который заявлял, что не видит Украину членом НАТО и Евросоюза, «тренироваться, чтобы защищать страну с оружием в руках». В ответ на это бывший премьер-министр Польши и депутат партии «Право и справедливость» Матеуш Моравецкий призвал Зеленского заниматься делами Украины, а президента поляки выберут сами.

Другой представитель партии, бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек назвал Зеленского мальчиком и потребовал от него извинений.