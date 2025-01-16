Киев, 17 января, 2025, 02:26 — ИА Регнум. На Украине задержали гражданина РФ, который пытался нелегально пересечь границу и сбежать в Словакию. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Dpsu.gov.ua Граница. Украина

Мужчину поймали пограничники вблизи границы со Словакией. Задержанный оказался 36-летним гражданином России, который незаконно проживал на территории Украины и решил бежать в Европейский союз.

Беглец, по словам сотрудников Госпогранслужбы, был в состоянии алкогольного опьянения, якобы он заблудился в приграничных сёлах, подрался с местными жителями.

Отмечается, что осенью 2024 года миграционная служба Украины приняла решение о принудительном выдворении россиянина за пределы страны. Некоторое время мужчина провёл в пункте временного пребывания для иностранцев, после чего незаконно проживал в Прикарпатье.

Вместо того чтобы покинуть Украину легальным путём, он решил пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска. До пограничного села Малые Селменцы беглец добрался на попутном транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Максимально, что грозит ему — арест на 15 суток.

В ближайшее время мужчину выдворят из страны. Судя по фотографии паспорта, он проживал в Пензе, уточнило РБК.

Как сообщало ИА Регнум, украинцы предпринимают различные попытки уехать из страны. Так, мужчина, переодевшийся в женскую одежду, пытался бежать в Румынию. При задержании уклонист до последнего утверждал, что он женщина. В апреле пограничники задержали жителя Днепропетровска, который пытался переплыть Днестр в сторону Молдавии на надувном матрасе.

На Украине задержали 16 мужчин, которые намеревались выехать в Молдавию в рефрижераторе с мясом. За возможность уехать из страны они заплатили по 6–8 тыс. евро.