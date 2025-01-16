Вашингтон, 17 января, 2025, 02:11 — ИА Регнум. В надежде сделать американское кино снова великим избранный президент США Дональд Трамп назначил актёров Мела Гибсона, Джона Войта и Сильвестра Сталлоне своими спецпосланниками в Голливуде. Об этом он 16 января сообщил в соцсети Truth Social.

geralt Голливуд

«В качестве моих спецпосланников они будут работать над тем, чтобы сделать Голливуд, который за последние четыре года уступил значительную часть бизнеса зарубежным странам, больше, лучше и сильнее», — пояснил Трамп.

Актёры, по словам Трампа, станут его «глазами и ушами» в центре кинопроизводства. По мнению избранного президента США, при нём вновь настанет золотой век Голливуда.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2024 года американский миллиардер Илон Маск утверждал, что актёры Голливуда постоянно сталкиваются с политическим давлением при поддержке одного из кандидатов на выборах президента США. При этом давление осуществляется не за счёт прямых угроз, а, напротив, в доброжелательной форме, однако, по мнению бизнесмена, в угрозах нет необходимости, ведь «актёры всё прекрасно понимают».