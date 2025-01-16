Вашингтон, 17 января, 2025, 01:53 — ИА Регнум. Киевские власти при всём желании не смогут собрать «недостающее количество смертников», даже если пойдут на снижение возраста мобилизации с 25 до 18 лет. Причина в том, что многие украинцы в этой возрастной группе уже бежали из страны. Об этом заявил 16 января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

По словам российского дипломата, киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане.

«Не замечая возмущений украинцев, не желающих отправляться в бессмысленную мясорубку в насильственной мобилизации, Запад настаивает на том, чтобы просроченный украинский артист снизил призывной возраст в стране. При этом игнорируется мнение экспертов о том, что многие мужчины в этой возрастной категории Украину уже покинули и набрать недостающее число смертников на фронт эта мера не позволит», — признал очевидное Василий Небензя.

Постпред также подчеркнул, что Владимир Зеленский продолжает доказывать «своим хозяевам», что всё ещё может воевать. При этом Небензя указал, что глава киевского режима игнорирует обрушение восточного фронта, разбрасывая силы в Курской области.

Дипломат напомнил, что недавно Зеленский предпринял под Курском крайне неудачную попытку контрнаступления, ВСУ были отброшены, потеряв тысячи солдат и сотни единиц западной техники.

Как сообщало ИА Регнум, украинский конфликт может быть решён в 2025 году, если избранный президент США Дональд Трамп «надавит» на Москву, заявил Зеленский в интервью польским СМИ.

7 ноября президент РФ Владимир Путин сказал, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться. Глава государства уточнил, что именно к соблюдению принципа договора с учётом взаимных интересов Россия и призывает всех участников международного общения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время переговорных процессов по Украине не ведётся, от них отказывается Киев. Он напомнил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Россией и дать указание о возобновлении диалога на базе Стамбульских договорённостей и с учётом реалий, складывающихся на земле.

19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин также заявил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом.