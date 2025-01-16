Вашингтон, 17 января, 2025, 01:44 — ИА Регнум. Москва полагает, что атака Украины на компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую подачу газа по газопроводу «Турецкий поток», совершалась по указанию Вашингтона и Лондона. Об этом 16 января заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Council.gov.ru Василий Небензя

«У нас есть все основания полагать, что атака на инфраструктуру «Турецкого потока» совершена по наводке Вашингтона и Лондона, заинтересованных в подсаживании ЕС на дорогой СПГ из США», — пояснил российский дипломат на заседании Совбеза по Украине.

Небензя напомнил, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта на «Северных потоках».

Как сообщало ИА Регнум, 11 января ВСУ пытались атаковать компрессорную станцию «Русская» с использованием девяти беспилотных летательных аппаратов, которые были сбиты российскими силами противовоздушной обороны. При падении осколков одного из уничтоженных дронов оказались незначительно повреждены здание и оборудование газоизмерительной станции. Специалисты смогли оперативно восстановить повреждённое оборудование. Сбоев в работе станции удалось избежать.

В немецком журнале Der Spiegel 20 ноября 2024 года была опубликована статья, в которой утверждалось, что посол киевского режима в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный санкционировал теракт на «Северном потоке» и предложил осуществить аналогичное нападение на «Турецкий поток». После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о попытках Киева взорвать «Турецкий поток».

Подорвать находящиеся на дне моря газопроводы «Северный поток» могло только подразделение специального назначения одной из стран, входящих в НАТО, отмечал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. У военно-морских сил Украины нет ни оборудования, ни специалистов для таких операций, отмечал он.

В конце сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были подорваны две нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин назвал это терактом и подчеркнул, что подобное нельзя было осуществить без поддержки на государственном уровне. Он также указал на то, что в Европе не ведут расследования обстоятельств диверсии.