Москва, 17 января, 2025, 01:29 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строчки из известной песни «Пять причин» композитора и исполнителя Игоря Николаева, отвечая на вопрос о том, подготовила ли Россия предложения США по конфликту на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

В ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики 16 января российский дипломат охарактеризовала обсуждаемую ситуацию.

«Ваш вопрос, я так понимаю, подготовила ли Россия какой-либо документ, адресованный США, с перечислением каких-то шагов. Он мне напомнил одну известную песню Игоря Николаева: «Первая причина — это ты, а вторая — все твои мечты». Видимо, так должен быть составлен этот документ», — ответила Мария Захарова.

При этом представитель МИД напомнила, что 14 июня 2024 года президент Владимир Путин пункт за пунктом озвучил российские подходы к урегулированию ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА Регнум, команда избранного президента США Дональда Трампа планирует добиться урегулирования украинского конфликта за счёт санкционного давления на нефтяной сектор России, написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В Москве не сидят у телефона в ожидании звонка из Вашингтона, заявил помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков. Он также уточнил, что в Кремле уверены, что сигналы от команды Трампа рано или поздно обязательно поступят. По словам помощника, Москва готова воспринимать эти сигналы. При этом он отметил, что до настоящего момента каких-либо сигналов не поступало.

9 января советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Трамп готовится к встрече с Путиным. Кроме того, по его словам, телефонный разговор двух лидеров может состояться в ближайшие дни или недели.

Владимир Путин указывал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.