Москва, 17 января, 2025, 01:14 — ИА Регнум. Архивные документы обнародовали к 80-й годовщине освобождения польской столицы — Варшавы — от немецко-фашистских захватчиков. Уникальные материалы опубликовала 17 января пресс-служба Минобороны России в рамках специального мультимедийного раздела «Но помнит мир спасённый, мир вечный, мир живой…».

Жители Варшавы на разрушенных улицах города после освобождения. Январь 1945 года

Ведомство представило документы о Висло-Одерской стратегической наступательной операции, которая проводилась с 12 января по 3 февраля 1945 года. Она стала одной из крупнейших и стремительных в Великой Отечественной войне.

На первом этапе операции советские войска прорвали оборону противника, разгромили его основные силы, создав условия для развития наступления. Затем солдаты овладели Селезским промышленным районом и захватили плацдарм на левом берегу реки Одер.

Красная армия за 23 дня операции продвинулась на глубину до 500 км, освободила значительную часть Польши и вышла на подступы к Берлину.

На польской территории советским войскам противостояла немецкая группа армий «А», куда входили до 560 тыс. солдат и офицеров, около 5 тыс. орудий и миномётов, 1220 танков и штурмовых орудий.

Варшава находилась в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года. К 17 января 1945 года город освободили от нацистов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января президент Владимир Путин заявил, что защита памяти о Великой Отечественной войне должна быть основана на документах. Архивные материалы ярко показывают роль Красной армии в разгроме нацизма, отметил глава государства.

Значимость Победы в Великой Отечественной войне для всей России колоссальна, подчёркивал Путин. Защита Отечества и служение Отечеству во все времена были и остаются для граждан России священным делом, добавил президент России.

Министр обороны России Андрей Белоусов 15 января заявил, что ведомство проведёт в стране и за рубежом более 20 научных мероприятий, направленных против фальсификации истории. Для экспонирования в рамках выставки «Без права на забвение» подготовили более 250 исторических документов, сообщил глава Минобороны РФ.