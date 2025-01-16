Москва, 17 января, 2025, 00:46 — ИА Регнум. Боец ВС РФ с позывным Хитман спас жизнь сослуживцев, остановив головой летящий украинский дрон-камикадзе. Об этом рассказал RT замкомандира мотострелкового батальона с позывным Крестик.

Иван Шилов ИА Регнум Авдеевка

Это случилось в ходе боёв за Авдеевку в 2024 году. В тот момент, когда раненые ребята спускались в подвал, ВСУ преследовали их с помощью беспилотника. Они направили дрон-камикадзе к входу в укрытие. Хитман встал в проходе, чтобы защитить своих товарищей. Удар пришёлся ему в голову.

Через несколько дней удалось эвакуировать Хитмана. Всё это время, по словам заместителя командира, он не терял оптимизма и даже шутил.

«Это уникальный человек. Сидел с перевязанной головой, шутил и подбадривал нас», — вспомнил Крестик.

Позже, в госпитале, врачи собрали героя по частям, но зрение ему удалось сохранить лишь частично, добавил замкомандира мотострелкового батальона.

Бойцы Крестика в Авдеевке выполнили важную задачу — отбили улицу, по которой шло снабжение ВСУ. При этом украинских военных было почти в три раза больше. В ходе боёв был подбит БМП Bradley, который вёз живую силу противника.

«Мы расстреляли БМП с трёх сторон из гранатомётов. Никто не выжил. После занятия улицы мои ребята ещё два дня удерживали оборону до подхода основных сил», — пояснил замкомандира.

Издание отметило, что Крестик лично установил два российских флага в Авдеевке — на здании городской администрации и на жилой многоэтажке. В проекте «Югра Солдату» есть информация, что он является полным кавалером ордена Мужества. Он получил его трижды. Также ему присвоено звание Героя Югры.

Как сообщало ИА Регнум, военный инженер старший лейтенант ВС РФ Евгений Кочергин, трижды награждённый орденом Мужества, в зоне проведения СВО вызвал огонь ВСУ на себя. Ему удалось спасти целое подразделение и самому остаться в живых.

Доброволец из Челябинска Сергей Ганжа с позывным Хара погиб при выполнении боевого задания 14 августа 2022 года в Херсонской области. Он был посмертно награждён орденом Мужества. Командир рассказал, как, находясь под миномётным огнём, Хара проявил невероятную отвагу и мужество. Он ползком тащил раненого командира отделения восемь километров, успевая отстреливаться от беспилотников ВСУ.