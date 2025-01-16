Лондон, 17 января, 2025, 00:39 — ИА Регнум. Великобритания изъявила желание возглавить миссию по отправке миротворцев на Украину. Об этом 16 января сообщила газета The Telegraph со ссылкой на высокопоставленный источник в армии.

Сергей Корсун ИА Регнум Миротворцы, ООН, солдаты ЕС, Евросоюз

«Войска Великобритании могут и будут возглавлять миротворческую миссию на Украине, несмотря на сокращение численности вооружённых сил», — отметили в материале.

По сведениям источника, Британия находится в достаточно сильной позиции, чтобы возглавить миссию, если она действительно состоится. Такая отправка сил рассматривается, но никакого «глубокого военного планирования» ещё не проводилось.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые прибыл на Украину, чтобы подписать соглашение о столетнем партнёрстве между странами. Британский политик планировал обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским гарантии безопасности, которые Лондон может предложить Киеву, в частности возможность участия миротворцев в постконфликтном урегулировании.

Американское агентство Bloomberg отметило, что украинские власти выразили разочарование «осторожным» подходом Кира Стармера к вопросу поддержки Украины. Штаб Зеленского также был недоволен тем, что британский премьер слишком долго планировал свою поездку на Украину. При этом, как отметили в агентстве, Стармер надеялся, что его текущий визит и объявление о новом пакете военной помощи улучшат его репутацию на Украине.

Британские и французские лидеры, по информации газеты The Telegraph, тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Источники издания отметили, что Стармер не полностью склонен к такому решению, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

Европейские страны не могут отправить миротворческий контингент на Украину, потому что сами выступают активными сторонами конфликта, считает британская газета The Financial Times.

Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех ранее обозначенных Москвой условий, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, вопрос о размещении на территории Украины войск стран Европы может обсуждаться только в ходе переговоров и потому сейчас рано об этом говорить.