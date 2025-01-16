Киев, 17 января, 2025, 00:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Британии Кир Стармер и глава киевского режима Владимир Зеленский 16 января подписали соглашение о партнёрстве Украины и Великобритании на 100 лет. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Rwendland Кир Стармер

«Сделка» состоялась в Киеве. Стармер также заявил, что Британия намерена выделить Украине новый пакет военной помощи. Зеленский назвал соглашение «новым уровнем отношений».

«В рамках подписанного столетнего соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения», — пояснил телеканал.

Подробности соглашения не разглашаются.

Как сообщало ИА Регнум, Кир Стармер впервые приехал на Украину в должности главы британского правительства. Перед этим он заявил о «более тесном, чем когда-либо» сотрудничестве с киевским режимом.

Британские и французские лидеры, по информации газеты Telegraph, тайно ведут переговоры по совместной отправке «миротворческих сил» на Украину в случае, если конфликт с Россией завершится. Источники издания отметили, что Стармер не полностью склонен к такому решению, в отличие от президента Франции Эммануэля Макрона.

Франция должна принимать участие во всех переговорах по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 16 января в интервью радиостанции RTL заявил министр иностранных дел страны Жан-Ноэль Барро.