Киев, 17 января, 2025, 00:05 — ИА Регнум. В Киеве поздним вечером 16 января прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Ранее в столице Украины объявили воздушную тревогу.

По информации издания «Главком», взрывы также раздались в Киевской области, сработали системы противовоздушной обороны.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 16 января воздушную тревогу объявили в Киеве. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в столице воздушную тревогу объявили в 23:34 мск. Также сирены взвыли в 14 областях Украины: Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской.

Утром 15 января ВС России нанесли групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины. Он стал ответом на атаки украинской армии, уточнили в Министерстве обороны РФ.