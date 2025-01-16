Таллин, 17 января, 2025, 00:03 — ИА Регнум. Правительство Эстонии подготовило законопроект об усилении морской безопасности, согласно которому военные получат право применять силу для охраны инфраструктуры в морской зоне.

Армия Эстонии

В пояснительной записке говорится, что необходимость внесения поправок была вызвана повреждением электрокабеля EstLink 2 в конце декабря 2024 года. Кабель соединяет Эстонию и Финляндию.

«Законопроект предусматривает право военных Эстонии реагировать при необходимости военной силой в случае возникновения угрозы инфраструктуре, обеспечивающей жизненно важные услуги, объектам гособороны, портам или другим сооружениям», — цитирует проект закона «Интерфакс».

На данный момент задачи эстонских сил обороны в морской зоне связаны с охраной госграницы, мониторингом обстановки на море, обнаружением и ликвидацией загрязнений морской среды, участием в поисково-спасательных операциях.

Как сообщало ИА Регнум, два военных корабля Североатлантического альянса 15 января вошли в Финский залив в рамках реализации операции «Балтийский часовой». Целью манёвров является предотвращение нанесения ущерба критической подводной инфраструктуре.

В конце декабря 2024 года генсек НАТО Марк Рютте пообещал в срочном порядке рассмотреть вопрос развёртывания миссии военных патрулей Navy Policing в Балтийском море для охраны инфраструктурных объектов в регионе. По данным финских СМИ, альянс направит на Балтику около 10 кораблей для защиты подводных кабелей.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также сообщил, что страны НАТО намерены радикально увеличить военное присутствие в Балтийском море. По его словам, члены альянса хотят иметь право контролировать суда в нейтральных водах Балтики, а при необходимости задерживать корабли.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчёркивал, что обвинения в причастности РФ к повреждению кабелей в Балтийском море безосновательны и являются абсурдом. По словам представителя Кремля, такие заявления смехотворны на фоне отсутствия реакции на диверсионную деятельность Украины в Балтийском море.