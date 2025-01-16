Абу-Даби, 17 января, 2025, 00:00 — ИА Регнум. Израиль и палестинское движение ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Об этом 16 января сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Все стороны подписали соглашение. Оно рассчитано на шесть недель и вступит в силу в воскресенье, 19 января», — заявили журналисты.

Отмечается, что документ заключили после внесения окончательных поправок. Сделка находилась на грани срыва, достигнуть подписания соглашения помогло вмешательство посредников. После разрешения разногласий делегация Израиля покинула столицу Катара, Доху.

Соглашение реализуют в три этапа. Сначала ЦАХАЛ начнёт постепенно выводить войска из анклава. В свою очередь ХАМАС освободит 33 заложника. В рамках второго этапа должно произойти освобождение оставшихся израильских заключённых и постоянное прекращение огня. Израиль полностью выведет свои войска и освободит более тысячи палестинских заключённых. Третий этап предусматривает обмен телами погибших. Затем в секторе Газа начнутся восстановительные работы под контролем Египта, Катара и ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января в ходе переговоров между Израилем и ХАМАС при участии посредников из Катара, Египта и США было достигнуто соглашение о временном перемирии в секторе Газа. Предполагается, что перемирие будет действовать с 19 января в течение 42 дней.

Россия будет приветствовать любое урегулирование, ведущее к прекращению огня в секторе Газа, прокомментировал 16 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля при этом призвал не спешить поздравлять стороны и дождаться финализации процесса. Песков также уточнил, что Россия не принимала участия в переговорном процессе.

Россия рассчитывает, что соглашение между Израилем и палестинским движением ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа создаст условия для устойчивой стабилизации, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат также выразила надежду, что данное соглашение приведёт к «оздоровлению» общей ситуации на Ближнем Востоке, включая не только Палестину, но и Сирию, Ливан и Йемен.