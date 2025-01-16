Киев, 16 января, 2025, 23:51 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 16 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены взвыли в 14 областях страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили в 23:34 мск.

Об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областей.

Как передавало ИА Регнум, групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, который российские силы нанесли утром 15 января, стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские бойцы уничтожили мост вблизи населённого пункта Константинополь к западу от Курахово в Донецкой Народной Республике, по которому шло снабжение ВСУ.