На Украине воздушную тревогу объявили в Киеве и 14 областях
Киев, 16 января, 2025, 23:51 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 16 января воздушную тревогу объявили в Киеве. Также сирены взвыли в 14 областях страны.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Киеве воздушную тревогу объявили в 23:34 мск.
Об опасности с воздуха предупредили население Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой и Житомирской областей.
Как передавало ИА Регнум, групповой удар по критически важным объектам газовой и энергетической инфраструктуры Украины, который российские силы нанесли утром 15 января, стал ответом на атаки украинской армии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Российские бойцы уничтожили мост вблизи населённого пункта Константинополь к западу от Курахово в Донецкой Народной Республике, по которому шло снабжение ВСУ.