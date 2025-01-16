Москва, 16 января, 2025, 23:38 — ИА Регнум. Прокуратура подала апелляцию в Басманный суд Москвы, который 15 января заочно арестовал блогера-инфоцыгана Сергея Косенко, обвиняемого в насильственных действиях в отношении своего малолетнего ребёнка.

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В картотеке суда сообщается, что 16 января поступило апелляционное представление на постановление в отношении Косенко, которому накануне была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Дата рассмотрения апелляции ещё не назначена.

Заочный арест означает, что, как только блогер появится в России, он будет задержан. Ему придётся находиться под арестом до вынесения приговора. Наказание может быть до 10 лет лишения свободы.

Косенко от следствия скрывается за границей.

Правоохранители в рамках уголовного дела арестовали в октябре 2024 года его активы на банковских счетах на общую сумму более 206 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, суд арестовал Косенко на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания.

Следователи возбудили в отношении Косенко дело по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка»), ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 111 («Покушение на причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). МВД объявило Косенко в розыск.

В январе 2024 года блогер выложил в соцсеть с 7 млн подписчиков видео, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына Лео. Запись вызвала негодование общественности. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело. Косенко и его адвокат Сергей Жорин утверждали, что на видео кукла, а сам ролик был смонтирован. Позднее блогер принёс извинения подписчикам, а затем удалил пост с видео.