* — состоит в объединении, признанном в РФ террористическим

Киев, 16 января, 2025, 23:35 — ИА Регнум. Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко (состоит в объединении, признанном в РФ террористическим) не смог выехать из страны из-за изменений сроков его командировки. Об этом 16 января сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Пётр Порошенко имел подписанную мной командировку на заседание Политической ассамблеи Европейской народной партии, которое проходило 13–14 января в городе Брюсселе. С учётом логистики народный депутат в своём заявлении попросил отправить его с 11 января до 15 января», — подтвердил спикер Рады.

Стефанчук считает, что Порошенко сам отменил поездку, это подтверждается его регистрацией и присутствием в зале Верховной рады в дни, когда он должен был находиться в Брюсселе. Также спикер обнародовал приглашение для Порошенко на заседание Европейской народной партии.

Как сообщало ИА Регнум, у Порошенко не в первый раз возникли проблемы с выездом за границу. В декабре 2023 года пограничники не выпустили его из страны. Он планировал поехать в Польшу и США. Там у него был намечен ряд встреч по вопросам выделения киевским властям финансовой помощи для покупки оружия, боеприпасов и покрытия дефицита украинского бюджета.

В мае 2022 года экс-президент дважды за сутки пытался выехать с Украины. Порошенко собирался выехать для участия в мероприятиях международного уровня, но его не выпустили пограничники.