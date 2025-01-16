Брюссель, 16 января, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Новые оборонные планы НАТО предполагают создание «щита» для защиты от России, это потребует от стран альянса дополнительных расходов. Об этом 16 января заявил глава военного комитета блока Роб Бауэр.

Utenriksdepartementet UD Флаги стран-участниц у штаб-квартиры НАТО

«Нам коллективно необходим, скажем так, щит. Мы находимся в процессе реализации оборонных планов, смотрим, что каждый союзник должен сделать, чтобы внести вклад в этот «щит», — пояснил он на пресс-конференции в Брюсселе.

Расходы на эти цели ожидаются значительными и потребуют от каждого союзника выделения средств в размере более 2% ВВП.

Как сообщало ИА Регнум, жители европейских государств будут вынуждены учить русский язык в случае отказа повысить затраты на оборону больше нынешних 2% ВВП, утверждал во время выступления в Европарламенте в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он отметил, что безопасность «не может быть бесплатной». Рютте призвал депутатов Европарламента использовать своё влияние и сыграть ключевую роль в дебатах по необходимости срочно нарастить военные расходы за счёт сокращения объёма социальных выплат.

Страны — участницы НАТО сумеют повысить свои расходы на оборону до 5% ВВП, как этого требовал избранный президент США Дональд Трамп, только через 10 лет, подчёркивал 12 января глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

С Россией воюют практически все страны НАТО, отмечал 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин. Глава государства также указал на рост стоимости военной продукции, в частности боеприпасов, на Западе. Странам НАТО может не хватить и 3% ВВП на военные расходы, если стоимость этой продукции продолжит расти, заявил российский лидер.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Владимир Путин заявил, что у России и альянса нет территориальных претензий друг к другу. Кроме того, возможный полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны.