Вашингтон, 16 января, 2025, 23:10 — ИА Регнум. Министерство финансов Соединённых Штатов 16 января исключило из санкционного списка дочь бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова — Наталью. Об этом свидетельствуют данные из реестра ведомства.

Владимир Гердо/ТАСС

Ограничения на членов семьи Сердюкова были введены в 2022 году.

«В список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами были внесены следующие удаления: Сердюкова Наталья Анатольевна, связана с Сердюковым Анатолием Эдуардовичем», — говорится в пресс-релизе.

У 21-летней Натальи есть несколько собственных бизнесов в Санкт-Петербурге.

Анатолий Сердюков в разные годы занимал руководящие посты в межрайонной инспекции №1 Министерства РФ по налогам и сборам по работе с крупнейшими налогоплательщиками Санкт-Петербурга, был главой ФНС РФ.

В 2007–2012 годы возглавлял Министерство обороны РФ.

Как сообщало ИА Регнум, Сердюков покинул пост министра обороны в 2012 году на фоне громкого коррупционного скандала о хищениях в подведомственной министерству компании «Оборонсервис». По делу он проходил свидетелем.

Россия примет все необходимые меры, чтобы свести до минимума последствия американских санкций, заявил 13 января журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

10 января США ввели санкции против ряда российских нефтяных компаний и физических лиц. В Белом доме заявили, что это самые масштабные рестрикции против энергосектора России. Они коснулись 183 танкеров, перевозящих российскую нефть, десятков трейдеров, а также фирм нефтесервиса и чиновников отрасли.

В санкционные списки также попали партнёры «Новатэка» и представители «Росатома». МИД РФ заявил, что новые американские санкции не останутся без реакции и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии.