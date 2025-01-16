Мелитополь, 16 января, 2025, 22:53 — ИА Регнум. В Запорожской области ранения получили волонтёры из Ставропольского края. Их госпитализировали в мелитопольскую больницу. О состоянии пострадавших в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Telegram/Балицкий Евгений

Глава региона уточнил, что волонтёры были ранены при атаке вражеского беспилотника. Они везли гуманитарную помощь для детей в Васильевский округ.

В минздраве региона сообщили, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии. Волонтёры получили множественные осколочные ранения, в том числе головы и грудной клетки, добавил Балицкий.

Как сообщало ИА Регнум, силы противовоздушной обороны за ночь 16 января уничтожили в небе над четырьмя регионами России 27 вражеских беспилотников. Самая массированная атака была предпринята ВСУ на Белгородскую область, где средства ПВО сбили 15 дронов.

В ночь на 8 января ВСУ предприняли попытку массированной атаки с использованием дронов на объекты в Саратовской области. Российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотники противника, однако их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе, где начался сильный пожар.