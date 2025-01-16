Москва, 16 января, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Составы комиссий по делам ветеранов и инвалидов утвердил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ глава государства подписал 16 января.

Kremlin.ru Подпись Владимира Путина

В документе утверждаются прилагаемые составы комиссий при президенте Российской Федерации по делам ветеранов и инвалидов. Также признаются утратившими силу ряд указов президента РФ.

Председателем обеих комиссий назначена вице-премьер России Татьяна Голикова.

Как сообщало ИА Регнум, также 16 января Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Президент России поручил своей администрации сформировать оргкомитет и дирекцию для проведения мероприятий, приуроченных к главной теме года. Помимо этого, должен быть утверждён план соответствующих мероприятий.

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат единовременные выплаты по случаю 80-летнего юбилея Победе в апреле–мае 2025 года. Указ подписал Владимир Путин. Правительству России поручено определить порядок и условия осуществления выплат.