Краснодар, 16 января, 2025, 22:37 — ИА Регнум. Аукцион по продаже земельных участков в Краснодарском крае, принадлежащих Вячеславу Цеповязу, который отбывает 20-летний срок по делу банды Цапков-Цеповязов, не состоялся. Об этом говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

РИА Новости/Татьяна Кузнецова Подсудимый Вячеслав Цеповяз в зале заседаний Краснодарского краевого суда

Причина — отсутствие других участников. Торги в форме открытого аукциона были объявлены в декабре 2024 года в рамках процедуры банкротства Вячеслава Цеповяза.

«Торги не состоялись из-за того, что не было других участников. Лот был продан единственному участнику», — поясняется на сайте «Федресурс».

Единственным участником торгов стала московская компания ООО «Торговый Дом «Мельник». Её основной вид деятельности — оптовая торговля хлебобулочными изделиями. Цена предложения составила более 2,5 млрд рублей.

В состав лота входили 94 актива Вячеслава Цеповяза. Среди них земельные участки в Кущевском районе с разрешением для сельскохозяйственного использования. Площадь самого крупного земельного участка в лоте, зарегистрированного за бывшей супругой должника, превышает 5,8 кв. км.

Более половины земельных участков Цеповяза находятся под арестом. В состав имущества, выставляемого на торги, также входит 100-процентная доля ООО «Опытно-производственное хозяйство «Слава Кубани».

Как сообщало ИА Регнум, в станице Кущевской Краснодарского края на протяжении более 10 лет орудовала банда Цапков. Всего с 1998 по 2010 год её участниками были убиты 19 человек, в том числе дети. На счету у бандитов ещё 40 различных преступлений.

Семьям Цапка и Цеповяза принадлежало порядка 30 тыс. га земли, которые изначально были получены бандитизмом, ещё 40 тыс. га были бандитским общаком, которым управлял их подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал. Семья Цапка владела ООО «Артекс-Агро» и ООО «Юг Агротехника», семья Цеповяз-Стришних — ООО ОПХ «Слава Кубани» и ООО ОПХ «Север Кубани».

Управлением предприятиями занимались всей семьёй: Надежда Цапок, мать главаря Сергея Цапка (в 2013 году был приговорён к пожизненному заключению, в июле 2014 года умер в СИЗО от инсульта), руководила ООО «Артекс-Агро», а брат Натальи Цеповяз — Иван Стришний — был владельцем ООО СК «Север Кубани». Младший брат Вячеслава Цеповяза — Андрей Цеповяз — был директором ООО СК «Север Кубани» и замдиректора ООО ОПХ «Слава Кубани», а Наталья Цеповяз в 2009 году сама была директором и учредителем ООО ОПХ «Слава Кубани».

Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ по Ростовской области не подтвердило данные об установке виниров за 800 тыс. рублей пожизненно осуждённому члену банды Цапков Владимиру Алексееву.