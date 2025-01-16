Москва, 16 января, 2025, 22:27 — ИА Регнум. В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина сменится руководство. Информацию об этом подтвердила генеральный директор музея Елизавета Лихачёва.

Laborpains.org Увольнение

«Елизавета Лихачёва приняла решение покинуть пост, вместо неё [должность займёт] Ольга Галактионова», — подтвердили ТАСС в пресс-службе музея.

Лихачёва возглавляла учреждение с 21 марта 2023 года.

Ольга Галактионова являлась руководителем Государственного музейно-выставочного центра «Росизо».

Как сообщало ИА Регнум, с 2013 по 2023 год Госмузей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина возглавляла Марина Лошак. С должности директора она ушла, написав заявление на увольнение по собственному желанию. Лошак отмечала, что её работа на посту директора Пушкинского музея была важным этапом в её личной и карьерной судьбе, указав на сплоченную работу команды музейных работников.