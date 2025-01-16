Украина, 16 января, 2025, 21:51 — ИА Регнум. Жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации, сообщает 16 января украинское издание «Страна. ua».

flickr.com/New York National Guard

«На Закарпатье ромы устроили бунт против сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата на Украине. — Прим. ред.) и полиции», — говорится в сообщении в Telegram-канале издания.

На опубликованных кадрах видно, что сельская дорога заставлена автомобилями полицейских и Нацгвардии, а улицу патрулируют вооружённые автоматами правоохранители. Между машинами полицейских ходят женщины, которые возмущаются тем, что граждан насильно отправляют на фронт.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 15 января подписал закон, согласно которому юноши в возрасте 17 лет обязаны встать на воинский учёт. Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил, что украинцы «снесут» Зеленского, если тот распорядится снизить мобилизационный возраст до 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года на рынке «Седьмой километр» в Одессе произошёл бунт против сотрудников ТЦК, которые пытались провести массовую мобилизацию. Военкомы задержали на рынке многих мужчин, жители требовали их отпустить. Позже местные СМИ сообщили, что работники рынка смогли прогнать сотрудников ТЦК с территории.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину, а на следующем этапе в ВСУ будут призывать студентов и создавать аналог нацистского гитлерюгенда. Именно для этого Зеленский заговорил о новом снижении призывного возраста, отметил глава российского государства.