Москва, 16 января, 2025, 21:17 — ИА Регнум. Россия не направляла никому из США приглашения на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, но будет рада видеть всех, кто захочет отдать дань памяти, заявил в четверг, 16 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию американского журнала Newsweek о том, что Парад Победы в Москве 9 мая 2025 года может посетить некий важный «специальный гость» из США.

«Нет. Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», — сказал Песков «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, журналисты Newsweek в своей публикации отметили, что президент России Владимир Путин регулярно приглашает иностранных гостей на мероприятия, приуроченные к Дню Победы, и предположили, что если в Москву в 2025 году приедет гость из США, то это будет, вероятно, представитель администрации избранного президента страны Дональда Трампа или человек, имеющий к ней отношение.

Министр обороны России Андрей Белоусов ранее сообщил, что на Парад Победы в Москве приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран, и 10 из них уже подтвердили своё участие.

В декабре 2024 года Путин лично пригласил лидеров стран СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву. Ранее глава государства заявил, что РФ ожидает лидеров стран — участниц ОДКБ и их воинские расчёты на параде Победы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отмечал, что считает личным долгом посетить Москву 9 мая 2025 года и присутствовать на параде Победы на Красной площади. Без СССР победить фашизм бы не удалось, как и выиграть во Второй мировой войне, отметил он. Также о своём намерении приехать в Москву на День Победы сообщал президент Сербии Александр Вучич.