Москва, 16 января, 2025, 20:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в стране. Соответствующий документ опубликован 16 января на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров/POOL

«Постановляю провести в 2025 году в Российской Федерации Год защитника Отечества», — сказано в тексте документа.

О планах объявить следующий год Годом защитника Отечества глава государства объявил на заседании Госсовета в конце декабря. Президент предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы.

Кроме того, российский лидер поручил администрации президента сформировать оргкомитет и дирекцию для проведения мероприятий, приуроченных к главной теме года. Помимо этого, должен быть утверждён план соответствующих мероприятий.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2022 года на заседании Совета глав государств СНГ в Астане Путин предложил объявить 2025 год Годом 80-летия Победы Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Также российский лидер указал на необходимость объявить в связи с этой датой Год мира и единства в борьбе с нацизмом.

23 февраля Путин заявил, что преданность Отчизне и долг беречь её всегда были и остаются важнейшими и непререкаемыми ценностями России. А сами защитники Отечества окружены подлинной народной любовью, добавил он.