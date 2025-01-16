Москва, 16 января, 2025, 20:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2025 году граждан, пребывающих в запасе. Документ был опубликован в четверг, 16 января.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Призывать в 2025 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — сказано в тексте указа.

Правительству и властям регионов поручено обеспечить выполнение всех мероприятий, сопутствующих призыву и прохождению сборов.

Как передавало ИА Регнум, соответствующие указы глава государства подписывает ежегодно. В 2024 году документ был опубликован 2 марта. Военные сборы являются плановым мероприятием, их цель — совершенствование боевой выучки граждан, пребывающих в запасе.