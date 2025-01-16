Дублин, 16 января, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и его окружение затягивают конфликт на Украине, чтобы избежать проверки их деятельности в стране, заявил 16 января ирландский журналист Шей Боуз.

ИА Регнум

«Зеленский и его заговорщики будут затягивать конфликт до тех пор, пока это возможно, ведь его прекращение означает и прекращение поступления денег», — написал Боуз в соцсети Х.

Журналист добавил, что после окончания украинского конфликта Зеленскому грозит расследование кражи миллиардов долларов.

Ранее глава киевского режима заявил, что конфликт может быть разрешён в 2025 году, если избранный президент США Дональд Трамп «надавит» на Москву. Зеленский сказал, что для урегулирования конфликта Запад должен предоставить Киеву «серьёзные» гарантии безопасности.

С первых дней вооружённого переворота в Киеве в 2014 году Запад был заинтересован в затягивании конфликта на территории Украины, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он напомнил, что в 2014 году и. о. президента Украины Александр Турчинов получил западную помощь и начал так называемую «антитеррористическую операцию», отправив войска в Донбасс. С тех пор принципиально ничего не изменилось, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Власти Украины сами себе запретили эти переговоры, отмечал Путин, напоминая, что весной 2022 года представители Киева парафировали мирное соглашение, но после отвода подразделений ВС РФ от Киева отказались его исполнять.