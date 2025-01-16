Киев, 16 января, 2025, 20:27 — ИА Регнум. Перемирия между Россией и Украиной в 2025 году не будет, заявила в четверг, 16 января, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Алексей Коновалов/ТАСС

Таким образом, не состоятся и выборы на Украине, отметила Безуглая в своём Telegram-канале. В 2024 году глава киевского режима Владимир Зеленский отменил президентские выборы, сославшись на режим военного положения, хотя конституция страны этого не предполагает.

«2025. Смотрите, не будет выборов, не будет перемирия», — написала депутат.

Безуглая заявила, что реальность нужно видеть «широко открытыми глазами», и предположила, что военный конфликт завершится капитуляцией «одной из сторон».

Как передавало ИА Регнум, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов ранее назвал символичным тот факт, что киевский режим продлил режим военного положения на Украине до 9 мая.

Киевский режим, во главе которого стоит Зеленский, обречён, и после его капитуляции жители временно подконтрольных Киеву регионов будут отмечать и победу над немецко-фашистскими захватчиками в 1945 году, и победу над бандеровским оккупационным режимом, подчеркнул Рогов.

Временное перемирие на Украине — это путь в никуда, заявил ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. России нужны надёжные юридические договорённости, которые зафиксируют все условия обеспечения безопасности РФ, подчеркнул министр.

Президент России Владимир Путин указывал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.

Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных Москвой условий, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.