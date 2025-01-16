Вашингтон, 16 января, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Экономический кризис может охватить США к концу 2025 года, если Конгресс Соединённых Штатов не примет срочных мер. Об этом заявил 16 января кандидат на пост американского министра финансов Скотт Бессент.

By Carol M. Highsmith — Library of CongressCatalog Министерство финансов США

Кроме того, он предупредил, что, если ситуация не изменится, страну ждёт рост налогов на $4 трлн.

«Это будет крупнейшее повышение налогов в истории страны, и его последствия окажутся разрушительными», — подчеркнул он в речи, с которой решил выступить перед финансовым комитетом сената страны.

Текст документа приводит агентство Bloomberg. По словам Бессента, из-за больших бюджетных расходов правительство США столкнулось с дефицитом средств, который составил 7% от ВВП, что является максимальным значением за последние четыре года.

Кандидат в министры финансов призвал навести порядок в финансах и сократить необязательные траты, которые увеличились за указанный период на 40%. Бессент считает, что США должны отдать приоритет инвестициям, которые помогали бы экономическому росту.

Как сообщало ИА Регнум, 15 января кандидат на пост американского госсекретаря Марко Рубио заявил, что чрезмерная приверженность глобализму в ущерб национальным интересам ослабила экономику и безопасность Соединённых Штатов. Он также выразил мнение, что другие страны научились манипулировать этим порядком в своих интересах, нанося ущерб США.

В начале января американский инвестор Джим Роджерс предупредил, что мир ожидает глобальный экономический кризис в 2025 году. Он полагает, что причинами глубокой мировой рецессии станут рекордно высокий госдолг США, Японии, Китая и Германии, а также самый продолжительный период американской экономической стабильности с 2009 года.

В конце декабря стал известно, что американский государственный долг за 2024 год вырос на $2,4 трлн, и эта сумма превысила общую задолженность РФ более чем в восемь раз. Всего госдолг США тогда составил $36 трлн.