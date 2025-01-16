Киев, 16 января, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Инициатива в зоне проведения специальной военной операции России принадлежит Вооружённым силам РФ, заявил в четверг, 16 января, глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Что касается поля боя: [ВСУ должны] не отдавать инициативу русским, у которых сегодня на востоке, к сожалению, она есть», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

В сложившейся ситуации он обвинил западные страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют Украине оружие.

Как передавало ИА Регнум, 15 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что ВС РФ освободили город Дзержинск в ДНР и сейчас проводят зачистку прилегающей шахты от остатков сил ВСУ.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов ранее отметил, что новые поставки натовского оружия не спасут ВСУ. Украина продолжает играть роль испытательного полигона для стран НАТО, обкатывающих передовые разработки на фронте, а бойцам ВСУ отводится роль подопытных кроликов, указал эксперт.

Адамов также отмечал, что повсеместное отступление ВСУ в Донбассе продолжается параллельно с попытками Киева атаковать в Курской области. В пользу этой авантюры Киев ослабляет фронт в Донбассе и Запорожской области, бросая в бой части, обескровленные месяцами бесперспективных боёв, указал эксперт.